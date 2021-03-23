السعودية اليوم / السديس يدشّن خدمة "الواتس أب" لاستقبال البلاغات والملاحظات في المسجد الحرام



مكة المكرمة 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

دشّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس خدمة "الواتس أب"؛ وذلك لاستقبال جميع البلاغات والملاحظات المتعلقة بسير الأعمال والخدمات في المسجد الحرام، ومعالجتها والحد من وقوعها مستقبلاً، وتسخير العمل الميداني الرقمي من أجل تطوير مخرجات الخدمات والأعمال التي تقدمها إدارة العمليات والتحكم والسيطرة داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته.

يذكر أن الخدمة تعزز من فاعلية الوسائل التي استحدثتها الإدارة لاستقبال وتمرير البلاغات الميدانية إلكترونياً؛ ومنها استقبال استفسارات وملاحظات القاصدين عبر الرقم الموحّد (١٩٦٦) وتحويلها للجهات المختصة والتأكد من معالجتها.

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