السعودية اليوم / الأرصاد " تصدر تنبيهاً على منطقة عسير



أبها 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، وتدنياً في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه محافظتي بيشة وتثليث والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر الحالة الجوية - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 6 مساءً.

// انتهى //

09:44ت م

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