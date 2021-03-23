السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ الجولات الرقابية في تبوك



تبوك 10 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، الجولات الرقابية الميدانية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

وأوضح مدير عام الفرع محمد الرويلي، أن استمرار الجولات يأتي لتكثيف الرقابة على بعض المساجد التي تم استهدافها لتطبيق الخطة الرقابية، حيث تم اختيار ثلاثة جوامع أشرف عليها 37 مراقباً.

وأشار الرويلي إلى أن عمل اللجان يسير بشكل جيد وفق الخطة المرسومة، حاثاً المصلين ومنسوبي المساجد على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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