السعودية | هل يمكن التبرع بالدم بعد التطعيم؟.. “الصحة” تجيب

أوضح مركز خدمة (937) (مركز اتصالات الطوارئ) التابع لوزارة الصحة، أنه لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم والتبرع بالدم.

وبين أثناء رده على استفسار أحد الأشخاص عن الوقت الزمني اللازم بين التطعيم والتبرع بالدم، أنه لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم والتبرع بالدم.. وبشكل عام؛ بما أنه ليس فيروسًا حيًّا؛ فيمكن التبرع بالدم بعد التطعيم إذا كان الشخص مستعدًّا صحيًّا لذلك ولا يوجد ما يمنع.