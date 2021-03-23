تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وشهدت تعاملات السوق المصرفية، ارتفاع العملة المصرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه الإسترليني، فيما تراجعت أمام الدولار، اليورو الأوروبي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

ارتفاع سعر الريال السعودي في مصر

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 4.180 جنيه للشراء، و4.207 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وثبت البنك المركزي المصري،الخميس، أسعار الفائدة، لتظل أسعار الفائدة في البنوك المصرية كما هي للشهر الخامس.

ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، ارتفع متوسط سعر الريال السعودي نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.18 جنيه في 3 بنوك هي، المشرق، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.24 جنيه في بنك البركة.

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

توقعات النمو

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 1.35% في النصف الثاني من 2020، ونما 2% في الربع الأخير منه.

وتوقعت أن ينمو الاقتصاد 2.8% في الربع الأول من 2021، و5.8% في الربع الثاني من العام الجاري.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 15.678 جنيه للشراء، و15.778 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

كما زاد سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.62 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

فيما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.62 جنيه للشراء، و21.82 جنيه للبيع، مقابل 21.70 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.268 جنيه للشراء، و4.296 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وصعد متوسط سعر الدينار الكويتي لدى المركزي، إلى نحو 51.84 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، مقابل نحو

51.81 جنيه للشراء، ونحو 52.16 جنيه للبيع، أمس.

مركز التمويل المستدام

وأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قرارا بإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام وتنظيم العمل به.

يأتي إنشاء المركز كخطوة نوعية نحو تعزيز وجود الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمي، بعد أن تجاوزت أسواق السندات الخضراء في العالم أكبر إنجاز لها بالوصول إلى أكثر من تريليون دولار من السندات المصدرة منذ استحداث تلك الأداة المالية في عام 2007.

وبلغت إصدارات السندات الخضراء في عام 2020 فقط أكثر من 200 مليار دولار.