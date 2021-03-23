دله الصحية توزع 22.5 مليون ريال أرباحًا نقدية عن النصف الثاني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع 22.5 مليون ريال أرباحًا نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للعام المالي 2020، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90 مليون سهم.

وقالت الشركة بأن تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق يوم 28-3-2021، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية بالأمس مرتفعًا 48.57 نقطة ليقفل عند مستوى 9547.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

الأسهم السعودية:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 344 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 444 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، وبترورابغ، وشمس، وعسير، وإكسترا الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، وعذيب للاتصالات، ووفرة، وعناية، وساب للتكافل فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.70% و 3.90%.

الأكثر نشاطًا:

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وعسير، وزين السعودية، وسابتكو، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم المصافي، والجوف، وعسير، ومتطورة، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 305.16 نقاط ليقفل عند مستوى 24415.52 نقطة، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 286 ألف سهم تقاسمتها 887 صفقة.

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