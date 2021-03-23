رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع، مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي بدر وينبع، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

توقعات الأرصاد للطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لعواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك) ونشاطًا لرياح سطحية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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