استشارية أسرية تحذر من خطورة عرض المشاكل الزوجية بمواقع التواصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت استشارية بشؤون الأسرة، من خطورة عرض البعض مشاكلهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددةً على أن تلك المشاكل لا بد وأن تحل داخل منزل الأسرة وليس خارجه.

استقرار الأسرة

وقالت الاستشارية بشؤون الأسرة الدكتورة زهرة المعبي، خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن عرض المشاكل الأسرية والزوجية على مواقع التواصل يُهدد استقرار أي أسرة ويزيد المشاكل ولا يحلها.

عالم افتراضي

ولفتت إلى أن عالم التواصل الاجتماعي وهمي وافتراضي ولا يمكن الوثوق بكل الحسابات فيه، موضحةً أن الحاجة إلى وسطاء لحل المشاكل الأسرية يمكن أن يقتصر على المُحيطين بالزوجين أو الخبراء المُختصين في ذلك.

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