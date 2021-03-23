بالصور.. وزير الحج والعمرة يتفقد ميدانيًّا مراكز استقبال المعتمرين

الرياض - محمد عبدالله - لمتابعة آليات الأعمال وضمان تقديم أفضل الخدمات
تفقّد وزير الحج والعمرة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، يرافقه نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وقيادة القوات الخاصة لأمن الحرمين الشريفين، مراكز استقبال المعتمرين .
وقالت وزارة الحج والعمر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «معالي وزير الحج والعمرة يتفقد ميدانيًا مراكز استقبال المعتمرين برفقة معالي نائب الوزير وقيادات أمن المسجد الحرام لمتابعة آليات الأعمال وضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.»