أخبار السعودية اليوم.. «الخارجية» تعلن مبادرة سعودية لوقف حرب اليمن والتوصل إلى اتفاق سياسي شامل.. و«الصحة»: إصابات كورونا تتخطى الـ400 حالة لأول مرة منذ 12 نوفمبر

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين، حيث أعلن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، مبادرة سعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى اتفاق سياسي شامل، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمير فيصل بن فرحان، حول تطورات الملف اليمني وعمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وإلى التفاصيل:

رسميًا.. مبادرة سعودية لوقف حرب اليمن والتوصل إلى اتفاق سياسي شامل

أعلن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، مبادرة سعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى اتفاق سياسي شامل، وقال: إنَّ المبادرة السعودية المتعلقة بوقف إطلاق النار مشروطة بموقف جماعة الحوثي، ومدى تعاطيها مع هذا الطرح، تمهيدًا لبدء مشاورات سياسية بمشاركة كل الأطراف المعنية، لاسيما الأمم المتحدة والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

تفاصيل المبادرة السعودية لوقف حرب اليمن: مقترحات عسكرية ومالية ومباحثات شاملة

أعلن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، تفاصيل المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى اتفاق سياسي شامل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير حول تطورات الملف اليمني، وعمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ حيث تتضمن المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات، ومواصلة دعم الحكومة الشرعية والشعب اليمني، مع حق السعودية الكامل في التصدي لأي اعتداء حوثي على الأراضي السعودية، وتتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية الأمريكي يهاتف الأمير فيصل بن فرحان حول ملفات استراتيجية

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

المبادرة السعودية.. الخارجية الأمريكية تدعم جهود حل الصراع في اليمن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن بلاده تدعم جهود مبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي لحل الصراع في اليمن، قائلًا: إننا نحتاج إلى التزام من كل الأطراف اليمنية بوقف إطلاق النار.

الأمير خالد بن سلمان بعد المبادرة السعودية: نواصل الدفاع عن الحدود والشعب والمقدرات

أكّد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أنّ المملكة العربية السعودية مستمر في الدفاع عن أراضيها وحدودها، مشيرًا إلى أن مبادرة الأزمة اليمنية تهدف إلى رفع معاناة الشعب اليمني، وقال عبر حسابه على موقع «تويتر»: «تسعى المملكة لتحقيق السلام في اليمن، وما تم الإعلان عنه يأتي ضمن المبادرات السابقة منذ المبادرة الخليجية مرورًا بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل، وتجسد المبادرة اهتمام المملكة بأهمية استقرار اليمن وتغليب كل مكوناته للمصالح الوطني».

المبادرة السعودية.. قيادة «التحالف»: نحتفظ بحق الرد على أي انتهاكات حوثية ضد المدنيين

أكّد المُتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف لديها الحق الكامل في الرد على انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية «المدعومة من إيران» ضد المدنيين في السعودية وفي اليمن، وقال العميد المالكي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار باليمن: «وقف إطلاق النار في اليمن مشروط بقبول المبادرة من طرفي الصراع»، وأضاف: «لدينا الحق الكامل في الرد على انتهاكات ميليشيات الحوثي ضد المدنيين في السعودية وفي اليمن»، متابعًا: «لدينا القدرات الكافية للتصدي لجميع الاعتداءات التي تقوم بها مليشيات الحوثي على السعودية».

الدراسة في رمضان.. وزارة التعليم تطرح استبيانًا لتحديد المواعيد

طرحت وزارة التعليم، استفتاءً عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»؛ لتحديد الوقت المناسب للدراسة عن بُعد خلال شهر رمضان، وذلك للمرحلة الابتدائية، والمرحلتين المتوسطة والثانوية، وقال الحساب الرسمي للتعليم: «ما التوقيت المناسب لبدء الدراسة عن بُعد في شهر رمضان المبارك للمرحلة الابتدائية، والمرحلتين المتوسطة والثانوية؟».

سفير السعودية باليمن: نسقنا مع المبعوثين الأممي والأمريكي في المبادرة السعودية

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، أنه تم التنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن مارتن جريفث، والمبعوث الأمريكي تيموثي ليندر كينج، بخصوص المبادرة التي أعلنتها المملكة لحل الأزمة اليمنية، وقال في تصريحات نقلتها العربية: «نسقنا مع الموفد الأمريكي والمبعوث الأممي بشأن المبادرة»، مضيفًا: «بلادنا تسعى منذ سنوات لتحقيق السلام في اليمن».

السعودية.. إصابات كورونا تتخطى الـ400 حالة لأول مرة منذ 12 نوفمبر

تجاوز عدد الإصابات «اليومية» بفيروس كورونا المستجد في المملكة 400 حالة، وذلك للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر الماضي، وإجمالًا، أعلنت الوزارة تسجيل 404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 4 حالات وفيات، كما تم تسجيل 387 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 374.799 حالة.

مركز الأرصاد: 5 مناطق تشهد عواصف ترابية وارتفاع الحرارة.. غدًا الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، تكون عواصف ترابية تتجاوز سرعة الرياح خلالها من 60 كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المناطق (الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك)، ووفق المركز تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية كذلك منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض. مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

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