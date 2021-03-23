بالصور.. بيان رسمي حول حادث الباحة المروع: 5 وفيات وإصابات خطرة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن حادث انقلاب وقع بمركز نخال بمحافظة القرى، ونتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.

وأضاف الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، مساء اليوم الإثنين، بحادث انقلاب سيارة يوجد بداخلها عدد من الأشخاص؛ حيث تم توجيه 5 فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقيادة الميدانية للموقع وبمشاركة فرق من الدفاع المدني وفرقة من الصحة.

وعند وصول أول فرقه ومسح الموقع اتضح وجود ثلاث حالات وفاة وإصابتين خطيرتين بالموقع.

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