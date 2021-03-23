اخبار السعوديه

"يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه".. أبرز كلمات الزعماء على فراش الموت

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن "يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه".. أبرز كلمات الزعماء على فراش الموت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف الباحث في التاريخ الاجتماعي، منصور العساف، خلال برنامج "في الصورة" عن أبرز كلمات الزعماء على فراش الموت.

وأوضح العساف أن آخر كلمة للرئيس المصري الراحل، جمال عبدالناصر، كانت: "أنا استريحت يا صاوي -طبيبه الخاص-"، موضحا أنه شعر بالأزمة وتم أخده مباشرة على المستشفى.

وقال العساف: " كان الطبيب الخاص لجمال عبدالناصر هو الحبيب الصاوي، وكان مشرفا على وضعه، وعندما قال الطبيب لجمال عبدالناصر: استريح فخامتك، فاستلقى جمال عبدالناصر، ولكن ما استلقى بالكامل، لأنه كان يسمع أخبار الساعة الخامسة، فلما سمع الأخبار استلقى، وقال: أنا استريحت يا صاوي".

وعن المعتصم بالله بن هارون الرشيد، قال العساف: " لم يكن للمعتصم حظًا من العلم من أبناء هارون الرشيد، وقال كلمة عجيبة وهي: اللهم إني أخافك من قبلي ولا أخافك من قبلك، وأرجوك من قبلك ولا أرجوك من قبلي..، ثم توفى ".

وأضاف: " هارون الرشيد يُنسب له إنه قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه "، مشيرا إلى أن المنتصر قال كلمة إنه قاتل والده رغبة في الانشقاق بينه وبين أخوه المعتز، فقد استمر بعد والده 6 شهور فقط، ثم قال لأمه على فراش الموت: " يا أمي عجلت أبي فعجلت خسرت الدنيا والآخرة ".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا