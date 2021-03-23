شكرا لمتابعة خبر عن "يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه".. أبرز كلمات الزعماء على فراش الموت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف الباحث في التاريخ الاجتماعي، منصور العساف، خلال برنامج "في الصورة" عن أبرز كلمات الزعماء على فراش الموت.

وأوضح العساف أن آخر كلمة للرئيس المصري الراحل، جمال عبدالناصر، كانت: "أنا استريحت يا صاوي -طبيبه الخاص-"، موضحا أنه شعر بالأزمة وتم أخده مباشرة على المستشفى.

وقال العساف: " كان الطبيب الخاص لجمال عبدالناصر هو الحبيب الصاوي، وكان مشرفا على وضعه، وعندما قال الطبيب لجمال عبدالناصر: استريح فخامتك، فاستلقى جمال عبدالناصر، ولكن ما استلقى بالكامل، لأنه كان يسمع أخبار الساعة الخامسة، فلما سمع الأخبار استلقى، وقال: أنا استريحت يا صاوي".

وعن المعتصم بالله بن هارون الرشيد، قال العساف: " لم يكن للمعتصم حظًا من العلم من أبناء هارون الرشيد، وقال كلمة عجيبة وهي: اللهم إني أخافك من قبلي ولا أخافك من قبلك، وأرجوك من قبلك ولا أرجوك من قبلي..، ثم توفى ".

وأضاف: " هارون الرشيد يُنسب له إنه قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه "، مشيرا إلى أن المنتصر قال كلمة إنه قاتل والده رغبة في الانشقاق بينه وبين أخوه المعتز، فقد استمر بعد والده 6 شهور فقط، ثم قال لأمه على فراش الموت: " يا أمي عجلت أبي فعجلت خسرت الدنيا والآخرة ".