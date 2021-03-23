شكرا لمتابعة خبر عن قيادي بتعليم صبيا يتورط في فساد مالي وتجاوزات صادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صبيا (صدى):

كشفت مصادر عن تورط قيادي في تعليم صبيا، في فساد مالي وتجاوزات تمثلت في استكمال إجراءات تقاعد أحد أقاربه المسجون في قضية مخدرات لأكثر من سنة.

واستغل القيادي سلطاته في تجاوز قوانين العمل والدولة لمصالح شخصية، في مخالفة صريحة للمادة ١٢ من لائحة انتهاء الخدمة المدنية.

وتمثلت التجاوزات المالية في تسلم مكافأة نسبة مدرسة نائية دون وجود فعلي في المدرسة، إضافة إلى إيقاف العمل على المشاريع المدرسية التي وجهت الوزارة باستكمالها بعد ترسيتها على المؤسسات المختصة.

كما أهدر ميزانية الإدارة بمبلغ يقارب ٩٠٠ ألف شهريًّا يُصرف على ما يقارب ١٣٦، ما بين قائده ووكيله ومشرفه.