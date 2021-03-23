حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

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يتوقع بمشيئة الله تعالى تكون عواصف ترابية تصل معها سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المناطق (الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والاجزاء الشرقية من منطقة تبوك) كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية كذلك منطقة القصيم والاجزاء الغربية من منطقة الرياض. في حين يتوقع ان ترتفع درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.





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