الموارد البشرية: طلب نقل خدمة الوافد إلى نفس المنشأة يمكن تقديمه مرتين

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية طلب تقديم نقل خدمة للعامل الوافد، لنفس المنشأة.

وقالت الوزارة، إن المستفيدين يمكنهم طلب تقديم نقل خدمة للعامل الوافد، لنفس المنشأة مرتين فقط، في حال لم يتم إكمال إجراءات النقل في الجوازات خلال 15 يومًا.

جاء ذلك ردًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تساؤل وردها عبر حسابها «العناية بالعملاء»، بموقع تويتر قال فيه أحد المستفيدين: «طلب مني نقل كفالة، بينما لم يسدد الرسوم ولم يكمل الإجراءات؛ فهل يمكنني تقديم طلب آخر إلى الكفيل الأول؟».

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