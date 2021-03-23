محمد الفلاح - الجامعة العربية تؤيد مبادرة السعودية بشأن حل أزمة اليمن

الثلاثاء 23 مارس 2021

رحبت الجامعة العربية، الثلاثاء، بالمبادرة التي طرحتها السعودية لحل الأزمة في اليمن.



وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الجامعة العربية تؤيد المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية.

وأضاف أبو الغيط، في بيان، أن مبادرة السعودية خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة في اليمن، وتعكس سعي المملكة للتخفيف من معاناة شعبه.

وعلى صعيد متصل، أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي أن "المملكة تسعى لحل سلمي بين الأطراف اليمنية ومبادرة الرياض اليوم تنسجم مع هذا التوجه".

وقال المندوب السعودي إن بلاده تسعى إلى إنهاء الصراع بين اليمنيين والتوفيق فيما بينهم، مشيراً إلى أن الحوثيون ينتهزون كل الفرص لإثبات تعنتهم و يؤكدون دائما أن ولائهم ليس لليمن.

وأكد أن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة في إيجاد حل سلمي باليمن وإنهاء معاناة شعبها. وأمس الإثنين، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مبادرة سعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وتشمل المبادرة، حسب وزير الخارجية السعودي، إيداع الإيرادات الجمركية والضرائب في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإقليمية والدولية.

وقال وزير الخارجية السعودي إن مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية تأتي في إطار جهود مبعوث الأمم المتحدة والولايات المتحدة وسلطنة عمان لدفع الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة.

ودعا وزير الخارجية السعودي، الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية.