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الأمم المتحدة تُرحِّب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

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محمد الفلاح - الإثنين 22 مارس 2021

رحَّبت الأمم المتحدة بمبادرة المملكة العربية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حلّ سياسي شامل.

 

وأكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي أن هذا الجهد يتوافق مع مبادرات الأمم المتحدة، مرحباً بدعم المملكة جهود المنظمة الأممية.

 

وشدد فرحان حق، على ضرورة بذل كل الجهود لإنهاء الصراع في اليمن ومعالجة معاناة الشعب اليمني، مؤكداً تطلع الأمم المتحدة إلى مواصلة عملها مع الأطراف لتحقيق هذا الهدف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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