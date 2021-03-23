الأمم المتحدة تُرحِّب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

محمد الفلاح - الإثنين 22 مارس 2021

رحَّبت الأمم المتحدة بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حلّ سياسي شامل.



وأكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي أن هذا الجهد يتوافق مع مبادرات الأمم المتحدة، مرحباً بدعم المملكة جهود المنظمة الأممية.

وشدد فرحان حق، على ضرورة بذل كل الجهود لإنهاء الصراع في اليمن ومعالجة معاناة الشعب اليمني، مؤكداً تطلع الأمم المتحدة إلى مواصلة عملها مع الأطراف لتحقيق هذا الهدف.