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السعودية | الأمم المتحدة تؤكد دعمها لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 2:29 صباحًا, 23 مارس 2021 م

المناطق - الرياض

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ترحيبه، بمبادرة المملكة العربية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتزامها مع الحكومة اليمنية الشرعية بوقف إطلاق النار في اليمن.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بشأن الوضع في اليمن.
وأكد غوتيريش خلال الاتصال، دعمه لمبادرة المملكة والتوصل إلى حلّ سياسي شامل، مفيداً أن هذه المبادرة تتوافق مع مبادرات الأمم المتحدة وجهودها في هذا الجانب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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