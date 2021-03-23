السعودية | مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروعين تعليميين ضمن منحة المملكة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن

المناطق - الرياض

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تحسين وصول النازحين داخليا في اليمن إلى الخدمات التعليمية، و مشروع دعم استمرار الخدمات التعليمية وتعافي قطاع التعليم من الأزمة والنزوح، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ضمن منحة المملكة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م.

وجرى خلال المشروعين تحسين إعادة تأهيل المدارس لضمان إيجاد بيئة تعليمية مواتية في محافظات عدن ولحج وحضرموت ومأرب للعائدين والنازحين داخليا والمجتمعات المضيفة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع التعليمي اليمني.