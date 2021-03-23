شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين وعلاج 7.8 مليون رأس أنعام بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن العدد الإجمالي للحيوانات بالمنطقة الشرقية يبلغ حوالي 12.011.680 منها 9808560 رأس أغنام، و80515 «أبقار»، و435667 «إبل»، و11472 «خيول»، و1462 «غزلان» 2971 «قطط»، و2418 «كلاب»، و866384 «ماعز»، وغيرها من الحيوانات.

وبين في تصريحات لـ«اليوم»، أنه جرى تحصين 7252319 رأسا خلال عام 2020 م، وعلاج 556742 أخرى، مشيرا إلى أنه هناك برامج عديدة يقدمها الفرع والجهات التابعة له والمعتمدة من قبل الوزارة، لخدمة ودعم مربي الثروة الحيوانية والمجتمع بشكل عام.

وأضاف: إن البرامج شملت حملات التحصين ضد الأمراض الوبائية، ومشروع ترقيم وتسجيل الإبل الإلكتروني، إضافة إلى مشروع «تحسين» الذي يعنى بتحسين إنتاج الثروة الحيوانية لدى المربين، وتقديم الخدمة المجانية في علاج الحيوانات المريضة بالوحدات البيطرية التابعة للوزارة وتتضمن بعض الأدوية، والبرامج والزيارات الميدانية التوعوية للمدارس وداخل المجمعات التجارية وغيرها.

ولفت مدير الوحدة البيطرية بالدمام د. محمود الخميس، إلى أهمية المتابعة الدورية لبرامج التحصينات والمعدة من قبل الوزارة والتي تحمي الماشية من الأمراض المعدية والوبائية، وتقلل من الخسائر الاقتصادية. وقال: إن الاعتماد على التحصينات دون الاهتمام بتقديم الأعلاف المتزنة أمر غير جيد، لأن التغذية السليمة والمتنوعة تساهم في رفع الكفاءة المناعية للحيوانات، مع ضرورة القيام بعمليات التنظيف والتطهير للحظائر، تجنبا للعدوى بالطفيليات ومنع إدخال أي حيوانات جديدة على القطيع القديم، دون عزلهم لمدة 28 يوما، مع مراعاة عدم إعطاء أي أدوية بيطرية دون الرجوع للمختصين.

وكان فرع الوحدة البيطرية بالدمام أطلق مطلع الشهر الجاري، حملته السنوية لتطعيم الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، بالجرعة الأولى والتي تستمر لمدة شهرين، وذلك تماشيا مع خطة وزارة البيئة والمياه والزراعة في السيطرة ومكافحة مرض الحمى القلاعية.