شكرا لقرائتكم خبر عن رفع المباسط المخالفة والنفايات وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية وسط الدمام، أمس، حملة لرفع المباسط المخالفة والمتروكات بحي الأثير، وذلك في إطار سعيها للحد من التلوثات البيئية وتحسين المنظر العام.

كما أزالت البلدية الأنقاض ومخلفات البناء والهدم والمواد الصلبة في خضرية الدمام وذلك ضمن النسخة الثانية من حملة «شرقية جميلة بل أنقاض».

يذكر أن الحملة تهدف لإزالة الأنقاض التي يتم رفعها، وإعادة تدويرها واستخدامها فيما ينفع، مع الحرص على مراقبة الشاحنات التي ترمي الأنقاض داخل الأحياء والمساحات الشاغرة حول الطرق.

كما تهدف الحملة للحد من ظاهرة التلوث البصري بالدمام، وإيجاد بيئة صحية والحفاظ على جمالية المواقع العامة وتوعية المواطنين.