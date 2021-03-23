شكرا لقرائتكم خبر عن «معرض المشاتل».. 7 أهداف لتطوير وسائل الزراعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، أمس، معرض المشاتل الزراعية، بمقر المشتل التابع للفرع. وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة م. عامر المطيري، أن هذا المعرض يأتي ضمن برنامج القافلة الإرشادية التي دشنتها الوزارة في وقت سابق من هذا العام، وتهدف لرفع مستوى المعرفة والمهارات للمزارعين، وتغيير الاتجاهات السلوكية، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للمزارعين، وتعريفهم بالتقنيات الحديثة في القطاع من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل منطقة، وتغيير ممارسات المزارعين السلبية في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة الآفات الزراعية وكيفية تنفيذها، إضافة إلى التعريف بـ«سعودي قاب»، وأهمية برنامج «حصر».