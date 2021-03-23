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خدمات طبية لتعزيز صحة الأسنان بحفر الباطن

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شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية لتعزيز صحة الأسنان بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعلت صحة حفر الباطن‬، أمس، مبادرة ‫«صحة أسنانك صحة»، بمركز طب الأسنان التخصصي، والتي تبدأ أسبوعيا من يوم الأحد حتى الخميس، من الرابعة عصرا حتى الثامنة مساء.

وتهدف المبادرة التي تستمر لمدة شهر كامل، إلى تقديم الخدمات الوقائية والتوعوية، وتعزيز صحة الفم والأسنان لأفراد المجتمع، وتستهدف مختلف الفئات العمرية.

وخصصت المبادرة الأسبوع الأول للأعمار من 6 أشهر إلى 15 سنة، والأسبوع الثاني من 16 إلى 35 سنة، والثالث من 36 إلى 50 سنة، والرابع لفوق 50 سنة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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