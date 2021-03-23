شكرا لقرائتكم خبر عن 114 مخالفة للتدابير الوقائية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، أكثر من 4100 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 100 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 114 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدةً مواصلة الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.