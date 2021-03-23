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114 مخالفة للتدابير الوقائية بجدة

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، أكثر من 4100 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 100 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار .

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 114 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدةً مواصلة الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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