شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 مواقع مخالفة في «صناعية دله» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارة المراقبة والنظافة، التابعة لبلدية غرب الدمام، 4 مواقع في صناعية دله؛ لمخالفتها الاشتراطات البلدية، مع التوضيح لأصحاب المنشآت، الطرق النظامية للاستثمار في المناطق الصناعية.

وضبطت إدارة المراقبة والنظافة العامة شاحنة «خلاطة»، تلقي بقايا الإسمنت في الأماكن الممنوعة، وتم العمل على استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف، وذلك ضمن الجولات الرقابية، لتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

من ناحيتها، رصدت إدارة صحة البيئة، عدة مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.