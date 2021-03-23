شكرا لقرائتكم خبر عن 404 حالات كورونا مؤكدة.. وارتفاع «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة رصدها لزيادة ملحوظة في أعداد الحالات النشطة والحرجة، حاثة الجميع على المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

إصابة وتعافٍ

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 404 حالات مؤكدة وتعافي 387 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4012 حالة منها 595 حالة حرجة. كما بلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 385424 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 374799 حالة، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6613 حالة «رحمهم الله جميعا»، وتم إجراء 44161 فحصا مخبريا جديدا.

معلومات وخدمات

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».

رضا المستفيدين

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة عن أن جهود الجهات الحكومية في تحقيق مؤشر الرضا العام عن رحلة تلقي لقاح كورونا في المملكة أثمرت عن الوصول إلى نسبة 96%. مشيرة إلى إنشاء ما يزيد على 500 مركز للقاح كورونا في مختلف المناطق. ولفتت إلى إعطاء اللقاح لأكثر من 3 ملايين شخص، ووصول عدد التقييمات إلى 460.771 تقييما.

أعراض وعلاج

وأوضحت أنه غالبا تمر تجربة تناول لقاح فيروس كورونا المستجد دون أي مضاعفات. مشيرة إلى أنه في بعض الحالات قد تحدث بعض الأعراض البسيطة المصاحبة للقاح تتمثل في: ألم وانتفاخ يظهران على الذراع يمكن معالجتهما بوضع كمادات باردة وعمل مساج للمنطقة، حرارة وقشعريرة، شعور بالإرهاق، صداع. مبينة أنه لمعالجة الشعور بالتعب وتخفيفه ينصح بشرب الكثير من السوائل وتخفيف الملابس وتناول مسكن عند الشعور بالحرارة والألم.