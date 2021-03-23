شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مسعف أنقذ مواطنا في حادث سير بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم محافظ حفر الباطن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود، في مقر المحافظة، أمس، المسعف «سامي العنزي»، بعد إنقاذه لمواطن تعرض لحادث سير، وأوقف النزيف قبل وصول الفرق الإسعافية، وذلك بحضور مدير فرع الهلال الأحمر بحفر الباطن أحمد الرشيدي.

وأكد سموه أن العمل الذي أقدم عليه العنزي، يعبر عن الإنسانية والقيم التي حثنا ديننا الإسلامي عليها تجاه جميع فئات المجتمع، وهذه البلاد قيادةً وشعبًا، أخذوا المبادرة في الأعمال التطوعية الخيرية، والمشاركة فيها، بما يشكل مظهرًا من مظاهر التكافل، والتعاون، والَّرحمـة، والإيثـار، والمبـادرة، وإخلاص النية لله تعالى، موضحًا أن ممارسته تنعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع على حد سواء.

ونوه سموه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على متابعة الحدث، وحرصهم على استقبال المسعف لما قدمه من عمل بطولي.