شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم يستعرض برامجه في منتدى المشاريع المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك ديوان المظالم في منتدى المشاريع المستقبلية -عبر الاتصال المرئي- الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين.

واستعرض مشروع مباني ديوان المظالم ومحاكمه من خلال برامج تمويلية مع القطاع الخاص، التي تأتي وفقا لرؤاه وتوجهاته المتوجة، كما استعرضت جميع مشاريعه المعتمدة للتنفيذ من خلال برنامج تمويلي يتم السداد فيه من مخصصاته المعتمدة بالميزانية لإيجارات مباني ومحاكم الديوان.

وعرضت أهم مراحل الخطة التي سعى لها الديوان خلال الفترة الماضية، من خلال وضع خطة تنفيذية، لطرح مشاريع الديوان وفقا للأولويات والخطة الإستراتيجية، وإيجاد أفضل السبل اللازمة، لتنفيذ المشاريع بالتنسيق مع المستثمرين وأصحاب الشركات والصناديق الاستثمارية والمؤسسات الوطنية والبنوك الوطنية المحلية، ووضع الخطة المالية، للصرف على تلك المشاريع التي تضمن الاكتفاء بالاعتمادات المالية المقررة بميزانية ديوان المظالم التي تعتمد على الوضوح والشفافية وتوضح الضمانات والشروط المنظمة لعملية سداد الأقساط.

وتهدف مشاركة ديوان المظالم إلى إبراز الجهود التي يقوم عليها مرفق القضاء الإداري بالتنسيق بين إداراته ومحاكمه، وبإشراف وتوجيه من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف، بمواكبة المستجدات والعمل على الجودة والأداء في مسارات العمل القضائي.