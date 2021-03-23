شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للأمن السيبراني تنظم الحوار الافتراضي للمنتدى الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السابع من شهر أبريل القادم الحوار الافتراضي للمنتدى الدولي للأمن السيبراني، تحت شعار «واقع الفضاء السيبراني اليوم وغدًا»، بمشاركة أبرز الخبراء الدوليين، وسيتطرق الحوار إلى مناقشة أبرز التحديات، والمخاطر الحديثة ذات الصلة بالأمن السيبراني، وتأثير جائحة كوفيد 19 على الأمن السيبراني في القطاعات الحيوية، والدروس المستفادة منها، وما يمكن الوصول إليه بالتكاتف لتحقيق فضاء سيبراني آمن.