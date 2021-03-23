الحقيل يطلق تشكيل اللجنة الرئيسية لتحسين الضوابط الرقابية بالقطاع البلدي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل تشكيل اللجنة الرئيسية لتحسين الضوابط الرقابية وتعزيز الشفافية واللجان الفرعية بالوزارة.

توجيهات خادم الحرمين

ونوه الحقيل خلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله – بالتصدي للفساد بجميع أشكاله، مشيراً إلى توجيهات مقامه الكريم للأجهزة الضبطية والرقابية بتفعيل دورها في ممارسة اختصاصها لحماية المال العام، وترسيخ مبدأ الشفافية.

وأشار الحقيل إلى أن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتشكيل هذه اللجان تأتي ضمن حزمة من المستهدفات لتعزيز مبدأ شفافية الإجراءات وتحسين الضوابط الرقابية وتعزيز جهود الوزارة والجهات التابعة لها، بجانب حماية النزاهة في الجوانب المالية والإدارية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات ومعايير الرقابة المعتمدة دوليا.

أخلاق الوظيفة العامة

وبيّن الحقيل أن اللجنة الرئيسية ينبثق عنها لجنتان فرعيتان هما اللجنة الفرعية للرقابة وتعزيز الشفافية، واللجنة الفرعية لحماية النزاهة، مؤكدا على سعي الوزارة من خلال هذه اللجان إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في كافة الخدمات البلدية والتخطيط للمخاطر التي تقود لممارسات متعلقة بالفساد، فضلا عن التعريف بأخلاق الوظيفة العامة ولائحة تنظيم تعارض المصالح، والثقيف بالأنظمة المجرمة للفساد ومدونة قواعد السلوك الوظيفي.

وفي نهاية حديثه، قدم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان شكره وتقديره لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ممثلة في رئيسها معالي الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس على تعاونها وتذليلها لكافة الصعوبات أمام فرق العمل في اللجان، وتقديم الدراسات التي تعين على فهم منظومة العمل.

رؤية 2030

من جانبه أوضح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس أن تأسيس هذه اللجنة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مشدداً أنه لا يمكن تحقيق هذه الرؤية دون توفير أعلى معايير الشفافية والنزاهة والجودة في الخدمات البلدية والتي تكاد ترتبط بكل محاور وأهداف الرؤية.

الأنظمة المجرمة للفساد

وبيّن الكهموس أنه استشعارا لأهمية التحديات التي تواجه القطاع البلدي في عدد من الأمور وفي مقدمتها إصدار التراخيص والرقابة على المحلات، والمباني التجارية والسكنية، وتنفيذ عقود التشغيل والصيانة والتعدي على أملاك الدولة، لافتاً أن الهيئة قامت بتكليف فريق تابع لها بزيارة عدد من مناطق المملكة والجلوس مع الأمناء ورؤساء البلديات، وذلك لتعزيز الوعي بالأنظمة المجرّمة للفساد، وكذلك للخروج بحلول من ارض الواقع لمواجهة مخاطر الفساد في الخدمات البلدية، مبيّنا أن الفريق خرج بتوصية تتضمن أهمية تشكيل لجنة عليا في الوزارة لمعالجة التحديات التي تواجه الأمانات.



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