شكرا لقرائتكم خبر عن «سار».. صيانة وتشغيل قطار المشاعر لـ 5 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) اتفاقية إسناد عمليات تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة، بمشاركة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ووزارة المالية بوصفهم أطرافاً ضمن الاتفاقية. وتأتي الخطوة إثر قرار مجلس الوزراء القاضي بإسناد تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى «سار»، ونصت الاتفاقية على أن تقوم «سار» لمدة خمس سنوات بتقديم جميع أعمال الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة، وتنظيم وإدارة الحشود والحراسات الأمنية، وإدارة الأصول التابعة للقطار من محطات ومرافق ومعدات وأنظمة تشغيل، وغير ذلك من التجهيزات التابعة له. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرحمن عداس أن الاتفاقية تأتي تنفيذاً لتوجيه المقام السامي باتخاذ ما يلزم للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ورفع كفاءة تشغيل الأصول والمرافق. كما أنها تتوافق مع إستراتيجية الهيئة الملكية لتطوير المشاعر المقدسة من خلال شركة كدانة للتنمية والتطوير التي تقدم لأول مرة في التاريخ مشروعاً شاملاً ومتكاملاً لتطوير المشاعر المقدسة بمشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي.

ومن جانبه، عبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور بشار المالك عن سعادته بالثقة الكريمة باختيار الشركة للمساهمة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال تكليفها بتشغيل قطار المشاعر المقدسة، مؤكداً أن الشركة ومنذ توليها أعمال تشغيله في عام 1440هـ تعمل من أجل تحقيق التطوير المستمر للخدمات، موضحاً أن الشركة ستقوم بخفض تكاليف التشغيل والصيانة تدريجيًا بنسبة تصل إلى 35% مع العمل على تعزيز المحتوى المحلي.