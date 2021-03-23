شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات الجائحة تغلق 74 متجراً.. و96 % انخفاض في تجاوزات الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أثمرت جهود بلدية بريمان الفرعية في جدة خلال الأسبوع الماضي، عن تنفيذ 444 جولة ميدانية على المحلات التجارية في نطاق الفرع، وإغلاق 64 منشأة مخالفة. كما نفذت أمانة نجران 1012 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 3 محلات تجارية وإصدار 9 مخالفات على عدد من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وفي القصيم نظمت أمانتها 15279 جولة رقابية في الأسبوع الماضي بمشاركة بلديات المنطقة، أسفرت عن إصدار 47 مخالفة وإغلاق 7 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات. فيما بلغت حصيلة جولات أمانة الطائف 2600 جولة شملت أسواقاً ومجمعات ومحلات تجارية، ومطاعم ومخابز وبوفيهات، وملاحم، ومراكز خدمات السيارات وورشاً فنية وصناعية، وأنشطة غذائية وتجارية أخرى خلال الأسبوع الماضي. وأوضحت الأمانة أن الأعمال الرقابية المكثفة ساهمت في الحد من مخالفات الإجراءات الاحترازية إذ انخفضت نسبة التجاوزات والمخالفات بنسبة تجاوزت 96% في الشهر الماضي، وركزت فروع البلديات خلال الجولات على تقيد العاملين بلبس الكمام والقفازات وتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة، والملصقات التوعوية والتثقيفية وملصقات تحديد المسارات والتباعد الجسدي.