شكرا لقرائتكم خبر عن الجائحة تفرض الحضور المحدود.. تدشين «ورد الطائف» ومنصة للتسويق إلكترونياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، أطلق محافظ الطائف سعد الميموني، ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري صباح أمس (الإثنين) فعاليات مهرجان ورد الطائف الـ16 التي تقام بجامعة الطائف تحت شعار (ورد الطائف يجمعنا) وسط حضور اقتصر على عدد من المسؤولين وأصحاب المبادرات تماشيا مع تطبيق الاحترازات الصحية.

ونقل محافظ الطائف سعد الميموني تحيات وتقدير وشكر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، معلنا انطلاق مهرجان الورد الـ16، مؤكدا حرص أمير منطقة مكة المكرمة على مشاركة أهالي المنطقة كافة المناسبات.

كما ألقى رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري كلمة أكد فيها تشرف جامعة الطائف باحتضان المناسبة، مشيرا إلى توقيع اتفاقية بين جامعة الطائف وإحدى الشركات توفر منصة الكترونية للتسويق الإلكتروني للورد الطائفي ومنتجاته.

عقب ذلك توالت الفقرات من قصائد شعرية وفيلم وثائقي عن زراعة وإنتاج الورد ثم فلكلور شعبي. كما تم تكريم مصممة شعار المهرجان الطالبة وريف يوسف الحميدان.

وثمن المتحدث باسم جامعة الطائف الدكتور سطام العتيبي التدشين، مؤكدا أن الجامعة ترفع شعار خدمة المجتمع، وأن مزارعي الورد من الفئات التي تدعمها الجامعة بكل ما تستطيع من خلال كرسي أبحاث الورد الطائفي الذي اطلقته الجامعة منذ نحو ١٠ سنوات.