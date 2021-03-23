شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. آلية تعامل هيئة الاتصالات مع الشكاوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، عن آلية التعامل مع الشكاوى التي يتقدم بها بعض المستخدمين، بشأن عدم تغطية الشبكة لكافة المناطق.

وأوضح التميمي خلال لقائه في برنامج " في العلن " أن آلية التعامل مع الشكاوى تتغير كل 4 أو 5 أشهر لتتواكب مع نوعيتها وحجمها.

وأشار إلى أن الشكاوى في الوقت الحالي " تتعلق بكمية البيانات أو الوصول إلى محتوى رقمي معين والألعاب الرقمية وغيرها، بعدما كان المتصل يشكو مثلا من الصوت إذا انقطع، ثم دخلت السرعات وأصبح عندنا سرعات جدا عالية ".

ولفت التميمي إلى أن الشكاوى الحالية اختلفت عن تلك التي كانت تظهر على السطح قبل عامين، موضحًا أن الجوال قبل عامين كان يستخدم 800 ميجا بحد أقصى، والآن بات يستهلك 200 جيجا.

وأكد أنه في حال تقدم المستخدم بشكوى إلى الشركة ولم يحصل على حل يرضيه خلال 5 أيام، فعليه أن يقوم بتصعيد الشكوى إلى الهيئة لتفصل فيها خلال أقل من 4 أيام.