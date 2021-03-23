شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العساف: "بئر معطلة" وراء تسمية حي المربع بهذا الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الباحث في التاريخ الاجتماعي منصور العساف، عن أصل تسمية حي المربع بالرياض بهذا الاسم.

وأوضح العساف، أن أصل التسمية ليس نسبة إلى قصر المربع كما هو شائع، لكنه يعود نسبة إلى بئر معطلة " على شكل مربع "، كانت توجد في هذا المكان قبل بناء الملك عبدالعزيز للقصر.

وأشار العساف، إلى أن القصة تعود لرغبة الملك المؤسس في بناء قصر بتلك المنطقة، وأمر رجاله باختيار موقع مناسب، ليقع الاختيار على مكان البئر.