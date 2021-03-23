شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..أحداث مرعبة عن تاريخ جدة..احتراق طائرة حجاج وتساقط الجثث على الناس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف الباحث في التاريخ الاجتماعي، منصور العساف، عن أحداث مرعبة ذكرت في تاريخ جدة، ضمنها احتراق طائرة حجاج نيجيرية، في الجو.

وقال العساف خلال لقائه ببرنامج " في الصورة ": " الواقعة حدثت في آخر يوم لعام 1411 بعد أزمة الخليج، كان وقتها الملك فهد عنده حضور تشريفي في مباراة النصر والشباب على كأس خادم الحرمين الشريفين، في أول سنة يقر فيها المربع الذهبي وكأس خادم الحرمين والتي أجلت أسبوع بسبب أحداث الطائرة ".

وأضاف: " طائرة الحجاج النيجيرية كانت مستأجرة من كندا، فعندما تجاوزت جدة ظهر الحريق واضح بشكل كبير بعد وصول الوقود في الأجنحة، فتراجع كابتن الطائرة بسرعة لكن للأسف احترقت وجثث الناس كانت تتساقط على المنازل والشوارع، وقبل وصولها للمطار سقطت بالكامل وتوفي جميع الركاب ".