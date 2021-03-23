شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: مارس وأبريل يشهدان شدة التقلبات الجوية وتستقر الأجواء في هذا الموعد! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع العالم الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن شهري مارس وأبريل يشهدان شدة التقلبات الجوية

وأوضح خالد الزعاق، أنَّ الشهور تنقسم إلى قسمين "شهور انفصالية، وشهور امتزاجية"، مشيرا إلى أن الشهور الانفصالية هي الفاصلة بين الفصول بينما الشهور الامتزاجية هي تلك التي تعيش داخل الفصل الواحد.

ولفت:" فشهور الربيع والخريف انفصالية أما الشتاء والصيف فهما شهور امتزاجية"، مبينا أن الخريف ينسلخ من جسد الصيف أما الربيع ينسلخ من جسد الشتاء، ويكون الطريق الواصل بين الشتاء والصيف "فصل الربيع"طريقًا وعرًا بينما الأجواء لا تستقر إلا في أوائل شهر يونيو مع دخول مربعانية "القيظ".