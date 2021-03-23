شكرا لمتابعة خبر عن عودة تطبيق "صحتي" للعمل مجددا بعد توقف مؤقت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن الانتهاء من أعمال الصيانة لتطبيق "صحتي"، حيث أصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة من خدمات التطبيق الآن‬.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن توقف خدمات تطبيق "صحتي" بشكل مؤقت، قائلة:"خدمات تطبيق "صحتي" لا تتوفر الآن بشكل مؤقت، وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة.

يذكر أن عدد من مستفيدي تطبيق "صحتي" قد أبلغوا وزارة الصحة بعدم تمكنهم من حجز المواعيد عبر التطبيق لتلقي التطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد.