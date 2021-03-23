شكرا لمتابعة خبر عن جمعية حائل للإسكان الخيري تقيم الملتقى الاعلامي الأول لحملة مأمني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عارف السويدي (صدى):

اقامت جمعية حائل للاسكان الخيري الملتقى الاعلامي الاول لحملة مأمني والذي يسلط الضوء على ابرز برامج الجمعيه ومشاريعها القادمه في خدمة المنطقه .

والجدير بالذكر انه قد تم تدشين الحمله في وقت سابق من قبل صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد امير منطقة حائل رئيس مجلس ادارة الجمعيه.

وحيث ان ابرز برامج الجمعيه تتمحور حول صيانة المنازل والمعونيه الايجاريه والنزل الطبي الخاص باسكان المرضى القادمين من خارج مدينة حائل وبناء الوحدات السكنيه والفائض من المباني.

وينفذ البرنامج مجموعه من شباب وشابات منطقة حائل وبعد الملتقى قامو الاعلاميين بزيارة مبنى النزل الطبي والذي تشرف عليه جمعية حائل للاسكان الخيري.