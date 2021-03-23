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طرحت وزارة التعليم ، استفتاءً لأولياء الأمور، بشأن التوقيت المناسب لبدء الدراسة عن بُعد في شهر رمضان للمرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وتضمن الاستفتاء تقليص ساعات الدراسة عن بُعد خلال شهر رمضان بحيث تكون 3 ساعات في جميع المراحل التعليمية.
وناشدت أولياء الأمور بالتصويت في كافة الخيارات المتاحة للدراسة، من خلال الدخول على موقع نور .
》》》انقر هنا للتصويت
كانت هذه تفاصيل خبر “التعليم” تطلب من أولياء الأمور المشاركة في تحديد الوقت المناسب لبدء الدراسة عن بُعد في شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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