“التعليم” تطلب من أولياء الأمور المشاركة في تحديد الوقت المناسب لبدء الدراسة عن بُعد في شهر رمضان

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طرحت وزارة التعليم ، استفتاءً لأولياء الأمور، بشأن التوقيت المناسب لبدء الدراسة عن بُعد في شهر رمضان للمرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وتضمن الاستفتاء تقليص ساعات الدراسة عن بُعد خلال شهر رمضان بحيث تكون 3 ساعات في جميع المراحل التعليمية.

وناشدت أولياء الأمور بالتصويت في كافة الخيارات المتاحة للدراسة، من خلال الدخول على موقع نور .

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