تدريب 1000 من منسوبي قطاع الأمن العام في جامعة جازان

نظمت جامعة جازان (ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر)، عددًا من البرامج التدريبية استفاد منها 1000 موظف وموظفة من قطاع الأمن العام؛ حيث تواصل الجامعة تفعيل دورها في الشراكة المجتمعية بتقديم الخدمات الاجتماعية لكل قطاعات المجتمع في مختلف المجالات والتخصصات، بعقد عدد من البرامج التدريبية.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور يحيى بن علي فقيهي، أن العمادة وبمتابعة ودعم من رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، قدمت عددًا من البرامج التدريبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية لموظفي الأمن العام من مختلف مناطق المملكة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام التعليم عن بعد، ضمن الخطة التدريبية لهذا العام 1442هـ.

وبين الدكتور فقيهي أن البرامج التدريبية تنوعت ما بين دورات في تطبيقات الحاسب الآلي، والإدارة المكتبية؛ واستفاد منها 1000 موظف وموظفة من قطاع الأمن العام بالمملكة، مبينًا أن العمادة قدمت 1320 ساعة تدريبية قدمها 73 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأشار الدكتور فقيهي إلى أن هذه البرامج تأتي؛ تفعيلًا لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجامعة وقطاع الأمن العام بالمملكة للاستفادة من خبرات الجامعة وإمكاناتها في مجال تنمية المهارات والقدرات البشرية.

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