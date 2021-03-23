قطر تعرب عن موقفها من المبادرة السعودية تجاه اليمن

وقالت الخارجية القطرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية: «بعد إعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة مبادرتها الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل، أعلنت دولة قطر ترحيبها بكافة المبادرات والجهود الهادفة لإنهاء الحرب في الجمهورية اليمنية ووضع حدّ للمأساة التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق».
وأعربت الدوحة في بيانها عن: «تطلعها إلى أن يكون المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية هما المسار الذي يلتف حوله كافة الفاعلين في المشهد اليمني والمجتمع الدولي ككل؛ من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار». وأكدت الخارجية القطرية على «موقف دولة قطر الداعي لحل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216».
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