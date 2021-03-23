تفريغ الهواء
أوضح مساعد المدير العام للإدارة العامة للتشغيل والصيانة، المهندس مطلق المقاطي، أن الإدارة العامة للتشغيل والصيانة تقوم بالعناية بالتكييف من خلال تنظيف الفلاتر، حيث يتم متابعتها بشكل مستمر، مع مراعاة تفريغ الهواء وإخراجه من داخل المسجد الحرام، وأن التصاميم الهندسية في البناء يتم تبريدها عبر قرابة (344) وحدة مناولة موزعة على موقعين داخل المسجد الحرام.
صيانة وتنظيف
وأضاف المقاطي أن فلاتر تنقية الهواء داخل غرف التكييف تُنظف بشكل يومي طوال السنة، وتستبدل عند الحاجة، وتخضع لعمليات صيانة وتنظيف دقيقة من خلال كوادر هندسية وفنية مؤهلة تأهيلا عاليا، تشرف على هذه الأعمال للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبعة باستخدام أحدث التقنيات العالية. ويأتي ذلك في إطار استعداد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم رمضان.
محطتا التبريد
أجياد
35.300 طن تبريد.
24.500 طن تبريد
المحطة المركزية الجديدة
المستخدم
120
ألف طن تبريد
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أكبر محطتين للتبريد في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.