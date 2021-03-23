قطار المشاعر تحت إشراف سار

وتأتي هذه الخطوة إثر قرار مجلس الوزراء رقم 538 وتاريخ 16/9/1440 القاضي بإسناد تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى (سار)، وضمن برنامج الهيئة الملكية للتنقل والبنية التحتية للنقل كأولى ثمار تفعيل «المركز الموحد للنقل»، الذي يتولى الإشراف الكلي على جميع أعمال وأنشطة النقل في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
الخدمة والصيانة
نصت الاتفاقية على أن تقوم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ولمدة 5 سنوات بتقديم جميع أعمال الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تنظيم وإدارة الحشود والحراسات الأمنية، وإدارة الأصول التابعة للقطار من محطات ومرافق ومعدات وأنظمة تشغيل، وغير ذلك من التجهيزات التابعة له.
مشروع شامل
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية المهندس عبدالرحمن عداس، أن الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيه المقام السامي باتخاذ ما يلزم للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ورفع كفاءة تشغيل الأصول والمرافق. كما أنها تتوافق مع إستراتيجية الهيئة الملكية لتطوير المشاعر المقدسة من خلال شركة كدانة للتنمية والتطوير التي تقدم لأول مرة في التاريخ مشروعاً شاملاً ومتكاملاً لتطوير المشاعر المقدسة بمشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي.
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