عربات زمزم في رمضان

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، العربات الخاصة لسقيا مياه زمزم بالمسجد الحرام، ضمن استعدادات الرئاسة لموسم رمضان المبارك، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، ومدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي.

وأشار السديس إلى أن العربات المستحدثة لعبوات زمزم، تأتي في إطار استعدادات الرئاسة العامة لاستقبال المعتمرين والمصلين، خلال موسم رمضان المبارك، حيث إن جميع الخدمات بالحرمين الشريفين يراعى فيها أعلى معايير السلامة والوقاية الصحية.

وتحوي عربة سِقاية زمزم المُصنعة من الإستانليس ستيل المقاوم للصداء، على حافظتين بسعة إجمالية 80 لترًا للماء المبرد وغير المبرد، إضافة إلى مضختين إلكترونيتين يتم تعقيمها بشكل مستم،ر كإجراء احترازي لسلامة قاصدي المسجد الحرام.