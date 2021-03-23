14 مخالفا تحت طائلة نظام البيئة

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 14 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 6 مواطنين و8 مقيمين من الجنسيات اليمنية والسودانية والهندية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 327 رأسًا من الإبل في أماكن يُمنع فيها الرعي في مناطق متفرقة من المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم كافة من الجهات المعنية، لافتًا النظر إلى أن غرامات مخالفة رعي الإبل داخل المراعي الطبيعية تبلغ 100 ريال عن كل رأس في المرة الأولى، و150 ريالًا في المرة الثانية، و500 ريال في المرة الثالثة.