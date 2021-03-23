كيف زادت عقوبات مخالفي الرقابة البيطرية

كشف تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة إجمالي العقوبات المالية على مخالفي نظام الرقابة البيطرية خلال عام 2019، والتي بلغت 12.338.000 ريال بزيادة 42 % عن عام 2018، والذي شهد إيقاع عقوبات بمبالغ وصلت إلى 7.161.000 ريال نتيجة تكثيف الجهود الخاصة بأعمال الرقابة والتفتيش. جولات المناطق 1.924 الرياض 660 الشرقية 245 المدينة المنورة



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