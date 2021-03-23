كم منطقة تشملها العواصف الترابية والسحب الرعدية

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، بسرعة 12-32 كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزءين الأوسط والجنوبي، بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
رياح مثيرة للغبار
الجوف
الحدود الشمالية
تبوك
حائل
سماء غائمة
مرتفعات جازان
عسير
الباحة
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