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كم منطقة تشملها العواصف الترابية والسحب الرعدية

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة، تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، بسرعة 12-32 كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزءين الأوسط والجنوبي، بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

رياح مثيرة للغبار

الجوف

الحدود الشمالية

تبوك

حائل

سماء غائمة

مرتفعات جازان

عسير

الباحة


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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