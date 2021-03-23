لغة الإشارة لأمن الطرق

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة التربية الخاصة للبنين، تدريب نحو 50 من منسوبي قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق بالطائف على «لغة الإشارة» بهدف تنمية مهارات المتدربين، وتمكينهم من تقديم خدمة متميزة لفئة الصم.

ويأتي البرنامج في إطار التعاون بين الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف والجهات الحكومية، والذي من خلاله يستطيع رجل أمن الطرق، التعامل والتواصل مع فئة الصم والبكم.

وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، بأن البرامج التدريبية تكسب رجال أمن الطرق، خبرة في التعامل والحوار مع ذوي الإعاقة السمعية.