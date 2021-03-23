لغة الإشارة لأمن الطرق

ويأتي البرنامج في إطار التعاون بين الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف والجهات الحكومية، والذي من خلاله يستطيع رجل أمن الطرق، التعامل والتواصل مع فئة الصم والبكم.
وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، بأن البرامج التدريبية تكسب رجال أمن الطرق، خبرة في التعامل والحوار مع ذوي الإعاقة السمعية.
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