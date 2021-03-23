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لغة الإشارة لأمن الطرق

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بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة التربية الخاصة للبنين، تدريب نحو 50 من منسوبي قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق بالطائف على «لغة الإشارة» بهدف تنمية مهارات المتدربين، وتمكينهم من تقديم خدمة متميزة لفئة الصم.

ويأتي البرنامج في إطار التعاون بين الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف والجهات الحكومية، والذي من خلاله يستطيع رجل أمن الطرق، التعامل والتواصل مع فئة الصم والبكم.

وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، بأن البرامج التدريبية تكسب رجال أمن الطرق، خبرة في التعامل والحوار مع ذوي الإعاقة السمعية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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