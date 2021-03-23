الكلاسيكية النادرة تجذب الزوار

بمواقف أسواق غرناطة في العاصمة الرياض تتجمع السيارات الكلاسيكية، ويلتقي محبو هذه الهواية ويرفعون أغطية سياراتهم ويقومون بتشغيلها، ومعظمها نادرة وأسعارها تصل لمئات الآلاف من الريالات. وتجذب السيارات العتيقة زوار الرياض، ويشترك أصحاب السيارات في قروبات للبيع والشراء، وعدد أعضائها 290.



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